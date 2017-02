C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare progetti sul Bando congiunto di Fondazione Pro Valtellina Onlus e Fondazione Gruppo Credito Valtellinese. Un Bando nato proprio dalle urgenze espresse dalle organizzazioni del territorio. Centomila euro le risorse a disposizione per l’acquisto di automezzi sanitari, furgoni, o attrezzature per il loro corredo; apparecchiature elettromedicali (defibrillatori, etc.) e presidi terapeutici; pedane per il trasporto di persone disabili o non autosufficienti e apparecchiature medicali. Le organizzazioni del territorio potranno presentare domanda seguendo una procedura ben dettagliata sul sito delle Fondazioni (www.provaltellina.org e www.creval.it/fondazione) corredata da opportuna documentazione. Saranno privilegiati progetti che risponderanno alla necessità di colmare un bisogno urgente ed immediato non coperto da attività di competenza specifica di istituzioni locali e al miglioramento della qualità della vita dei soggetti più deboli della Provincia di Sondrio (disabili, anziani, ammalati), rafforzando legami di solidarietà e stimolando donazioni anche da parte di Privati, Aziende ed Enti. Il bando è scaricabile anche dai siti Internet: www.provaltellina.org, www.creval.it, http://www.creval.it/fondazione.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale