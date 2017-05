L'Ufficio Territoriale Aci Sondrio (Pra) riunito in assemblea ieri, 9 maggio, ha interrotto i servizi al pubblico a seguito delle preoccupazioni emerse in relazione al decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124 in discussione presso i Ministeri Competenti le relative Commissioni Parlamentari. I sindacati puntano il dito contro “una finta semplificazione costruita su pregiudizi e mancanza di chiarezza che maschera uno svilimento delle professionalità di tutti i lavoratori Aci. Un danno per l’utenza, un arretramento del servizio pubblico a vantaggio dei privati e un sottovalutato impatto occupazionale che porterà a possibili nuove fasi di mobilitazione”. Per queste ragioni, contro “una sbagliata applicazione della riforma che finisce per penalizzare cittadini e lavoratori”, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa si sono ritrovati proprio ieri.

