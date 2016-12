Il 13 dicembre è stato approvato il regolamento per le agevolazioni tariffarie del servizio idrico rivolto agli utenti con minore capacità economica. L’agevolazione, che consiste in una riduzione pari a 60 euro, ha effetto retroattivo perché riguarda l’anno 2015 e interessa tutti i titolari di utenze domestiche residenti in provincia che hann un Isee inferiore a 10mila euro, sono in regola con il pagamento delle fatture e hanno un contatore installato o ne hanno fatto richiesta. Per ottenere l’agevolazione gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di residenza, dopo aver compilato l’apposito modulo.

