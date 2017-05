Venerdi 12 maggio alle 17.30 nella Sala “Ligari” del Palazzo Muzio del Governo di Sondrio, in via XXV aprile, verrà inaugurata la mostra fotografica “I fiori più belli dell’Africa” organizzata dall’Associazione Dukorere Hamwe – Lavoriamo insieme Onlus in collaborazione con “Pane Spezzato” in memoria di Padre Gianni Nobili, missionario Comboniano, con 50 anni di vita missionaria per il Mondo, la maggior parte in Africa, premio Ligari d’Argento 2015.

