Anche quest’anno Associazione Gen!o propone l’appuntamento con la Festa dei bambini. La giornata, che avrà inizio alle 9 per protrarsi fino a sera, è prevista per sabato 3 giugno e piazza Garibaldi sarà teatro dell’evento. Gonfiabili, bolle giganti, baloon art, laboratori creativi, truccabimbi sono solo alcune delle attività proposte. E per gustare a pieno la festa sarà presente anche uno stand di Street food. Alle 16 merenda gratis per tutti. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, permetterà una raccolta fondi pro associazione di promozione sociale.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale