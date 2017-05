Nona edizione per la “Serata del mezzofondo” organizzata dal Centro Olimpia Piateda. Il sodalizio capeggiato da Guglielmo Gaburri mercoledì 24 maggio a Sondrio sulla pista di atletica del campo Coni in località “Castellina” ripropone questo appuntamento molto apprezzato dai podisti locali e non solo. La gara infatti è di livello regionale e richiamerà, come le precedenti edizioni, validi mezzofondisti da fuori provincia, alla ricerca di importanti prestazioni cronometriche sulla distanza dei 3000 metri, ma non solo. Il ritrovo è fissato per mercoledì 24 maggio alle ore 17.30 presso il campo Coni di Sondrio, inizio gare alle ore 18.30. Le iscrizioni vanno effettuate entro le ore 22.00 di martedì 23 maggio 2017 all’indirizzo mail copiateda@inwind.it.

