Architetti di fama internazionale insieme a giovani professionisti per diffondere la cultura architettonica e rinnovare la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del paesaggio e dei territori a testimonianza del fatto che l’architettura non riguarda solo gli architetti o i costruttori ma, soprattutto, i cittadini. E’ questo “Open, Studi Aperti”, l’iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e Conservatori, che vedrà, il 26 e 27 maggio prossimi, aperti al pubblico anche gli studi aderenti in provincia di Sondrio. Una iniziativa che ha l’obiettivo di avvicinare i cittadini agli architetti, per farne comprendere l’importanza e il ruolo da protagonisti degli interventi nello spazio pubblico e privato, nonché di portatori di positivi valori collettivi in grado di dare un contributo decisivo nel risolvere le questioni sociali, economiche e culturali della nostra società.

