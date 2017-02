Il 24 febbraio 2017 torna M’illumino di Meno, tredicesima edizione. Anche quest'anno il Comune promuove l'evento invitando i cittadini, in questa giornata, o nei prossimi giorni, a dedicare attenzione ai temi ambientali. In questi anni abbiamo spento i principali monumenti, abbiamo promosso la mobilità sostenibile e l’utilizzo del trasporto pubblico urbano; rinnoviamo l’invito a spegnere le illuminazioni private, a contenere il riscaldamento e a mettere in atto le buone pratiche ambientali, dimostrando che spesso è possibile assumere qualche piccola nuova buona abitudine e che anche i piccoli accorgimenti sono utili a migliorare la condizione di vita di un’intera comunità, oltreché di se stessi.Oltre a questo, quest’anno vi invitiamo a compiere anche un gesto di condivisione contro lo spreco di risorse. E’ dimostrato, infatti, come la più grande dispersione energetica sia causata dallo spreco in tutti gli ambiti dei nostri consumi: alimentari, trasporti, comunicazione. Per questo il messaggio di quest’anno è condiVivere; condividere la proprie risorse come gesto concreto anti spreco e motore di socialità.Chiediamo quindi, oggi o nei prossimi giorni, di organizzare un momento di condivisione:Si può condividere l’auto per andare al lavoro.Si può condividere la bicicletta e partire tutti insieme.Si può iniziare ad usare il bike sharing o il car sharing.Si può condividere il cibo: cucinare e mangiare insieme, a casa o in piazza.Si può condividere il trapano, il paiolo, l’aspirapolvere, il tosaerba e la lavatrice.Si può condividere la casa: con l’ospitalità, lo scambio, il divano o un posto per il sacco a pelo.Si può condividere la banda: aprire il proprio wireless, sherare.Si può condividere un saper fare: t’appendo quel quadro, t’insegno lo spagnolo, ti riparo la gomma della bicicletta.Si può condividere un sapere: lasciare un libro o un giornale.Si può condividere lo sport: correre insieme, pedalare, nuotare e sudare.Si può condividere un telescopio e guardare le stelle e il cielo è di tutti, già condiviso.Si possono condividere i vestiti e i giocattoli usati dei nostri figli organizzando un baratto.Si possono condividere le incombenze: facciamo che oggi ti porto fuori il cane o raccolgo i bisogni anche del tuo.Si possono condividere i genitori e i bambini facendo i compiti insieme.Si può condividere qualsiasi cosa. Si può condividere un po’ di tempo. In silenzio. Si può anche parlare e ascoltarsi.Quindi condividere per salvaguardare la comunità e condividere per essere noi stessi migliori. Perché “La felicità è reale solo quand'è condivisa.”Negli anni la partecipazione a M’Illumino di Meno è cresciuta in modo straordinario e condivido l’iniziativa di istituire la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale