Il 20 e 21 maggio 2017, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo torna a celebrare la Festa dei Musei. In continuità con il tema proposto da Icom per la “Giornata internazionale dei Musei” del 18 maggio, la Direzione generale Musei ha deciso di incentrare questa seconda edizione sul tema “Musei in Contes[x]t: raccontare l’indicibile nei musei”. Il 20 maggio il museo valtellinese di storia e arte apre le porte ai visitatori offrendo ingresso gratuito al Mvsa dalle 15 alle 18. Un’occasione speciale per conoscere il nostro patrimonio culturale.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale