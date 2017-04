Il Credito Valtellinese aderisce alla quarta edizione del Festival della Cultura Creativa promosso dall’Abi e dalle banche che operano in Italia con l’intento di avvicinare i giovani di età compresa tra i 6 e i 13 anni alla cultura e di stimolarne la creatività e il pensiero critico. Il tema scelto per l’edizione 2017 è “Il buon viaggio - muoversi e crescere tra i sentieri dell’arte, della scienza e della creatività”, filo conduttore di tutte le iniziative organizzate sul territorio (laboratori, mostre, teatro, musica, ecc.). L’obiettivo è invitare bambini e ragazzi a riflettere sul tema del viaggio. Inoltre il Credito Valtellinese propone, in collaborazione con i Servizi Didattici del MVSA, per la scuola primaria e secondaria, il 5, il 7 e l’8 aprile il laboratorio/visita guidata “Crippa - Storyboard di un viaggio nell’arte” nell'ambito della mostra "Nando Crippa. Silent Movie" a Sondrio presso la Galleria Credito.

