La Scuola per la salute di Sondrio ha ricevuto il patrocino delle proprie attività per l’annualità maggio 2017-maggio 2018 sia dalla Provincia di Sondrio che dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio. I “Mercoledì della salute”, al circolo Arci Il contatto, in collaborazione con il movimento #enjoyforever si inseriscono nelle proposte della Scuola per la Salute della Provincia di Sondrio, attiva in Sondrio e Delebio. La scuola si apre gratuitamente alla cittadinanza provinciale e rilascerà attestati di cittadinanza attiva per una salute responsabile e per il contenimento della spesa sanitaria.

