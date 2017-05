“Una cena senza glutine, buona per tutti!”. Cena Senza Glutine martedì 16 maggio, alle 19.30 presso il ristorante Il Poggio di Poggiridenti. In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia (13-21 maggio 2017), l’Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus, la Cooperativa Sociale Ippogrifo e la Casa Circondariale di Sondrio, organizzano per martedì 16 maggio, una Cena Senza Glutine presso il ristorante Il Poggio di Poggiridenti. Il menù sarà realizzato con la pasta senza glutine del Pastificio 1908 (Pastificio in Carcere): progetto della Cooperativa Sociale Ippogrifo e della Casa Circondariale di Sondrio. Durante la serata verrà presentato e raccontato il progetto. La prenotazioni dovranno essere fatte entro l’11 maggio, direttamente al Poggio allo 0342380800, oppure allla Cooperativa Sociale Ippogrifo al 339825266 o ai referenti di Aic Lombardia Sondrio, Chiara 3478341328 e Daniela 3476883895

