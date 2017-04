Vin in festa e Rassegna dei costumi: due eventi per una grande giornata. Il 21 maggio al Polo fieristico di Morbegno vanno in scena le tradizioni. "L’intento è quello di dare centralità al Polo ?eristico provinciale nell’anno del suo ventennale, proponendo un evento dedicato alle nostre tradizioni e alla nostra enogastronomia" spiega il presidente della Comunità Montana di Morbegno, Christian Borromini. E’ già stato delineato un primo programma per la giornata di festa: la s?lata dei gruppi folcloristici si svolgerà il mattino nel centro di Morbegno con i doni della terra offerti dai viticoltori. Subito dopo il corteo muoverà verso il Polo ?eristico dove sarà servito un pranzo a base di prodotti tipici.

