«Xl mostra delle camelie» è il titolo dell’evento in cartellone per domenica e lunedì di Pasqua. Si terrà nel Comune di Gravedone ed Uniti, precisamente nella struttura di Palazzo Gallio. L’esposizione di camelie recise e composizioni di camelie del lago sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 sia domani, domenica 16 aprile, che lunedì 17 aprile. Nel pomeriggio di entrambe le giornate, inoltre, saranno allestiti laboratori creativi per bambini e di creazione di profumi oltre a un workshop per la realizzazione di camelie gioiello. Sarà poi possibile partecipare a una degustazione di tè e assistere all’apertura di un presepe animato. La premiazione delle camelie in concorso avverrà lunedì alle 16.30 e seguirà un momento musicale a cura dell’Istituto civico musicale Alto Lario di Dongo.

