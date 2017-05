I commercianti di Chiavenna, con la Events & Festival di Bergna Davide Nicolò, in collaborazione con l’Associazione Mandamentale e l’Associazione Valchiavenna Shopping e con il patrocinio del Comune di Chiavenna organizzano all’interno del nuovo progetto turistico annuale per venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno la manifestazione “Week&Festival Chiavenna...non solo Notte Bianca”, con musica dal vivo e con DJ, esibizioni corali, danze, animazione, giostre per bambini, mostre di quadri, sculture e altro ancora. La manifestazione che inizierà venerdì 9 giugno a partire dalle ore 10,00, avrà luogo principalmente nel centro storico della città: Piazza Bertacchi, Via Dolzino, P.tta Ploncher e Crollalanza, Piazza Pestalozzi, Via Pedretti (Santa Maria), Via Bossi (Santa Rosalia) e P.tta Persenico.Dalle ore 21.00 l'evento si sposterà in Pratogiano dove gli spettacoli continueranno fino all’1.00 lungo il viale e fino alle 3 all’interno dei locali con particolare attenzione alla sfilata di moda in collaborazione con l’Unione Artigiani e i negozi di abbigliamento di Chiavenna.La Notte Bianca, che giunge quest’anno alla sua settima edizione, concentrerà i suoi spettacoli sabato 10 giugnonelle vie e piazze del centro storico dalle ore 10,00 fino all’1,0. La festa potrà continuare all’interno dei locali pubblici fino alle 3.00.La tre giorni di “Week&Festival Chiavenna...non solo Notte Bianca”, prosegue domenica 11 giugno dalle 10.00 alle 19.00 con cortei di cori e bande nelle vie e piazze del centro storico. Inoltre, in questa giornata le associazioni sportive del territorio organizzeranno diverse manifestazioni in Pratogiano nella Arena Sport 2017. La tre giorni si concluderà in Piazza Bertacchi con il consueto concerto conclusivo dei cori e delle bande della Valchiavenna alle 17.00.Anche l’arte avrà il suo spazio, dopo il grande successo di “Suoniamo al Città”, col nuovo progetto “Dipingiamo la città” che vedrà l’esposizione lungo via Molinanca di lenzuola dipinte con “i colori della speranza” da diversi artisti locali, da associazione, da scuole o da chiunque voglia partecipare.Sarà anche quest’anno centrale il ruolo delle iniziative proposte dalle Donne in Rosa all’interno del “Lato Rosa della Notte Bianca” per sostenere la ricerca nell’ambito della prevenzione del tumore al seno.La realizzazione di questo evento e di tutti gli altri appuntamenti proposti per questa stagione dalla Valchiavenna Shopping vede la fondamentale partecipazione di moltissimi commercianti (ad oggi sono più di 130 le adesioni raccolte) e di aziende che hanno deciso di sostenere come sponsor il programma dando contributi importantissimi. Cogliamo l’occasione fin da ora per ringraziare i tre sponsor principali Martocchi Serramenti, Emmezeta e Bianchi Bazzi insieme all’importante partecipazione di Punto Verde, Moro Pasta, Trussoni Distribuzione e della Banca Credito Valtellinese.Week & Festival svolgerà anche il ruolo di vetrina della programmazione estiva che proseguirà con BeeRetica dal 16 al 18 giugno, la Notte dei saldi sabato 1 luglio, l’Aperitivo Gourmet venerdì 14 luglio e la Notte di San Lorenzo giovedì 10 agosto.Alla realizzazione di tutto il progetto contribuirà anche il Consorzio Turistico della Valchiavenna con un supporto fondamentale alla comunicazione.

