Per la rassegna domenicale per bambini e famiglie “Burattini in società - 2^ edizione” andrà in scena "La avventure di Pinocchio" della compagnia “Il Cerchio Tondo di Mandello del Lario”. Spettacolo di burattini. Baracca tradizionale di legno con due animatori e fondali ispirati a Van Gogh (contemporaneo del romanzo). E’ adatto a tutti e consigliato dai 4 anni. L’appuntamento è per domenica 19 febbraio alle 16, alla Società Operaia di Chiavenna.

