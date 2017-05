Dal 6 al 14 maggio Palazzo Pretorio di Chiavenna ospiterà la mostra fotografica di Sofia Pighetti, in arte “Aghia Sophie”, intitolata "Racconti dalla grande madre" e organizzata dal Club Soroptimist chiavennasco. Nata nel 1985, Sofia si è diplomata presso Liceo Artistico G.Ferrari di Morbegno. Successivamente si iscrive al corso di “Fashion and textile design” presso la Naba (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano. Durante il secondo anno di università comincia ad appassionarsi alla fotografia come autodidatta. Nel 2008 pubblica per Casa Vogue Italia. Laureata nel 2009 si trasferisce a Berlino interessandosi a luoghi abbandonati caratterizzati da storie uniche, misteriose e la vita notturna berlinese. Presenta mostre in numerose città europee come Berlino, Dresda, Wroclaw (Polonia), Londra , Milano, Roma e Parigi. Nel 2010 fonda “Femme Fraktale”, collettivo di sole donne nato con lo scopo di promuovere arte e musica al femminile attraverso diversi eventi.

