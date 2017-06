Saranno completamente chiuse al passaggio la strada Provinciale in comune di Teglio, da località Vangione, loc. Castelvetro e via Tresenda per Teglio in loc. Tresenda fino all’incrocio con la S.S. 38, dalle ore 7.45 alle ore 10.30; strada in comune di Villa di Tirano dalla località Motta di Villa, via Motta, via Boniscetti, via Stalle, via Svandana fino all’incrocio con la Strada Provinciale 25 per Stazzona, dalle ore 7.50 alle ore 11.00; la strada del Mortirolo nei comuni di Tovo di S. Agata, Mazzo di Valtellina, Grosotto e Grosio, da Tovo di S. Agata nel tratto in salita e dall’incrocio di fine salita versante di Tovo S. Agata, discesa tratto fino al tornante n. 8 del versante di Mazzo, discesa versante di Grosotto e Grosio detto “della Madonna di Pompei e fino alla località Tiolo incrocio con la S.S. 38, dalle ore 9.00 alle ore 13.15; la strada dello Stelvio S.S. 38 nel tratto località Bagni Vecchi – passo dello Stelvio, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale