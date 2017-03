Nei mesi di febbraio e marzo 2017, si è svolta una esercitazione dei Saf Regionali Avanzati ed Elisoccorritori Lombardia in ambiente montano nevoso. L’addestramento si è svolto in due giornate per quattro sessioni. La prima giornata prevedeva una prova pratica per l’utilizzo del kit impianti a fune ed evacuazione di una seggiovia in località Prato Valentino di Teglio (Sondrio). La seconda giornata prevedeva la movimentazione in ambiente montano fino a quota 2200mt con soccorso in valanga utilizzando pala, sonda e ARTVA (apparecchio di ricerca dei travolti in valanga).

