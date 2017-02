Mercoledì 15 febbraio a causa di una assemblea regionale dei delegati Usb Pi Inps e giovedì 16 febbraio per una assemblea regionale riservata agli iscriti Cgil, il servizio di informazione al pubblico potrebbe non essere pienamente garantito negli uffici Inps di Sondrio in via XXV aprile.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale