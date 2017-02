“Contro il pendolarismo dei professionisti del furto serve un commissariato a Piantedo per controllare il territorio: si tratta di un punto strategico per la fuga dalla Valle dove confluiscono tre province”. Così il senatore Jonny Crosio si esprime dopo i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto l’agente scelto Francesco Pischedda: “Quanto avvenuto giovedì scorso con la morte del povero poliziotto deve far riflettere: non possiamo permettere che accada di nuovo. Lui è certamente un eroe ma nel terzo millennio non possono esistere eroi, il sacrificio non è più ammesso. I rappresentanti delle forze dell’ordine devono essere messi nelle condizioni migliori e dotati delle attrezzature necessarie, cominciando proprio dal commissariato a Piantedo”.

