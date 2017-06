In questi giorni in bassa valle si è avuta notizia di un’azione volta all’apertura abusiva di una moschea sotto forma di centro culturale islamico. Sappiamo bene come questi luoghi siano degli incubatori di possibili minacce alla nostra cultura e società, in diverse occasioni in tutta Europa si è avuta la conferma che non ci si limiti alla sola preghiera ma anzi all’indottrinamento verso l’estremismo che poi a volte si tramuta in terrorismo.Fa ancora più rabbia il modo subdolo in cui i responsabili di tale iniziativa abbiano cercato di superare gli ostacoli burocratici ed il controllo da parte delle istituzioni cercando di nascondere l’apertura del centro. I centri culturali inoltre usufruiscono di agevolazioni e sovvenzioni economiche, pare assurdo che tali luoghi di preghiera sfruttino tali forme burocratiche per ricevere fondi statali. Oltre ai responsabili della moschea condanniamo fermamente chi pensa di lucrare su queste situazioni non preoccupandosi minimamente dell’impatto sul bene collettivo, affittando spazi per questi scopi.Viste le posizioni dei partiti notoriamente pro immigrazione, le marce ed il buonismo di parte dell’informazione, abbiamo effettuato dei sopralluoghi in diverse sale gioco della Valtellina. Abbiamo avuto conferma che la presenza di immigrati in ogni ora del giorno e della notte è massiccia.Ci chiediamo se chi ha così poco denaro da poter gestire come possa occupare tali spazi e permettersi di spendere delle somme considerevoli. La risposta si potrebbe ricercare nello spaccio di droga, nell’accattonaggio o nelle rapine come rilevato dalle forze dell’ordine in più occasioni, non ultimo l’arresto di due richiedenti asilo ospiti in un centro di Sondrio ma protagonisti di un tentativo di furto a Morbegno.Tali situazioni non sono casi sporadici ma bensì all’ordine del giorno, diversi proprietari di bar e sale da gioco ci hanno confermato l’aumento di fatti spiacevoli, di situazioni di degrado con risse e intimidazioni. Le forze dell’ordine conoscono sicuramente la situazione ma al momento si limitano a non intervenire seriamente. Ci sembrerebbe doveroso invece dare un giro di vite deciso e tornare a far rispettare l’ordine prima che la situazione degeneri in fatti più gravi e che obblighi la popolazione ad intervenire direttamente.Ricordiamo alle istituzione che dovrebbero attuare facilitazioni verso i nostri giovani ed anziani invece di continuare a sprecare denaro pubblico e risorse per questa immigrazione selvaggia.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale