Prosegue la preparazione in vista della 14ª edizione del Mellobloco, che si terrà in Val Masino dall’11 al 14 maggio 2017. Nei giorni scorsi sono arrivati in Valtellina i referenti tecnici e istituzionali, tra cui il presidente Matteo Pastori, della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, per un sopralluogo. E intanto continuano a salire le pre-iscrizioni con 1.200 “prenotati” da 4 continenti diversi. La pre-iscrizione non è impegnativa, ma aiuta gli organizzatori a preparare al meglio la manifestazione. Per preiscriversi è sufficiente compilare il modulo online, con tanti premi ad estrazione riservati ai pre-registrati.

